Başbakan’dan özgür basına destek vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Metro Gazetecilerin Haklarını Garanti Altına Alma Merkezi Başkanı Rahman Garib’i kabul etti.

Görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, gazetecilerden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform ve yolsuzlukla mücadele programını desteklemelerini istedi.

Basın özgürlüğüne her türlü desteğini vurgulayan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bağlı kurumların da doğru bilgilerle gazetecilerin işlerini yapmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Metro Merkezi Başkanı Rahman Garib de çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi vererek, desteğinden ötürü Başbakan’a teşekkür etti.

Garib, Kürdistan’da demokrasinin gelişimi için herkesin özgür basına destek olması gerektiğini belirtti.