Türkiye’de salgınla ilgili yeni tedbirler alındı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulunuyor.

Erdoğan, “AB liderleri ile Gümrük Birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. En başından beri AB'ye tam üyelik için gereken adımları birer birer attık” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AB liderleri ile Gümrük Birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye AB ile ilişkilerinde her zaman samimi ve şeffaf olmuştur. AB'ye tam üyelik için atılması gereken adımları birer birer attık. Avrupa'nın göç akınına uğramasının önüne geçtik. Biz hala AB tam üyelik hedefine bağlıyız. AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmek. Biz kendi vatandaşlarımız için en faydalısı neyse onu yapmayı zaten sürdüreceğiz.”

Erdoğan, “Ülkemize yeni ve sivil bir anayasa kavuşturma çalışmalarına titizlikle devam ediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, “Geçtiğimiz toplantıda bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaşmıştık. Ramazanın ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmı kapanma sürecine giriyoruz” dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmı kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Bu iki haftada hedefimize ulaşamazsak çok daha sıkı önlemler alınacaktır.

“Hafta sonu sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken, hafta içi akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

“65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

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