Biden, Putin ile Ukrayna sınırındaki gerginliği görüştü

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ABD Başkanı Biden, Putin'le görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bugün Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede birçok bölgesel ve küresel konunun ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, New START Anlaşmasının genişletilmesi ile ABD ve Rusya'nın silah kontrolü ve mevcut güvenlik meseleleri konusunda stratejik istikrar diyaloğunu sürdürme niyeti de dile getirildi" ifadesi kullanıldı.

BİDEN'DAN PUTİN'E "ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE ZİRVE" TEKLİFİ

Biden'ın görüşmede, Rusya'nın siber saldırılar ve seçimlere müdahale gibi eylemlerine karşılık olarak ABD'nin ulusal çıkarlarını savunma adına sert adımlar atacağının dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sarsılmaz taahhüdünün altını çizdi. Biden, Rusya'nın bir anda, işgal altındaki Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasından doğan endişelerimizi dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı" bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın, ABD'nin çıkarları doğrultusunda Rusya ile "istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurma" amacı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi tartışmak için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi teklif etti" ifadesine yer verildi.

BLİNKEN, UKRAYNALI MEVKİDAŞINA 'ABD'NİN SARSILMAZ DESTEĞİNİ' İLETTİ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba'ya "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Brüksel'de temaslarına başlayan Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "Blinken, Rusya'nın devam eden agresifliği karşısında ABD'nin, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yeniden teyit etti" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna doğu sınırındaki adımları, "gerginliği artırmak amacıyla Rusya'nın kasıtlı eylemleri" şeklinde tanımlanırken, "Bakan, agresif retorik ve dezenformasyon, ateşkes ihlalleri ve işgal altındaki Kırım'da askeri hareketlilik gibi Rusya'nın kasıtlı eylemlerinden endişelidir" değerlendirmesi yapıldı.

İki bakanın ayrıca, Ukrayna'daki ekonomi ve hukuk reformlarının önemi ve ülkedeki yolsuzluğun giderilmesine yönelik adımları da ele aldığı kaydedildi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

ABD yönetimi ise krizin tırmandığı Ukrayna'ya "Rusya karşısında" tam destek verdiğini ifade ediyor.