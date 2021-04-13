Türkiye’de günlük Covid-19 vakaları 60 bine yaklaştı

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte 59 bin 187 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre, son 24 saatte 306 bin 563 Covid-19 testi yapılırken, 59 bin 187 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 52 bin 104 kişi sağlığına kavuşurken, 273 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 723 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 42 milyon 199 bin 485 Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 962 bin 760 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 3 milyon 424 bin 733 kişi sağlığına kavuşurken, 34 bin 455 kişi yaşamını yitirdi.