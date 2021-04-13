Başbakan’dan İsmail Beşikçi’ye başsağlığı mesajı
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi’nin eşi Leman Beşikçi’nin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
“Büyük bir üzüntüyle saygıdeğer eşiniz Leman Beşikçi’nin vefat haberini aldım” diyen “Sizlere ve saygıdeğer ailenize başsağlığı dileklerimi iletiyorum, acınızı paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Başbakan, “Yüce Allah merhumun ruhunu cennetle şâd etsin, herkese sükunet bahşetsin” dedi.
İsmail Beşikçi’nin eşi Leman Beşikçi (92), bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirmişti.
Leman Beşikçi’nin cenazesi yarın Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.