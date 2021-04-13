Başbakan’dan Çarşema Sor mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Çarşema Sor vesilesiyle Kürdistan ve tüm dünyadaki Ezidileri tebrik ederek, “Göç eden Ezidilerin geri dönüşünü sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Çarşema Sor Bayramı’yla ilgili mesaj yayımladı.

Kürdistan ve tüm dünyadaki Ezidileri tebrik ettiğini ifade eden Başbakan, “Umarım yeni yıl neşe ve mutluluk getirir; acıların ve hastalıkların son bulmasına vesile olur” dedi.

Ezidilerin, Kürdistan Bölgesi’nin güçlü destekçileri olduğunu dile getiren Başbakan, “Ezidi kardeşlerimize daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Irak’ın ve uluslararası devletlerin desteğiyle göç etmek zorunda kalan Ezidilerin geri dönüşünü sağlamak için çabamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şengal Anlaşması’na da dikkat çeken Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki anlaşmanın uygulanması, yasadışı örgütlerin Şengal’den çekilmesi; bölgeye güvenlik ve istikrarın dönmesi için önemli bir nedendir” diye konuştu.

Bu arada Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Çarşema Sor Bayramı’nda resmi kurumlarda tatil olacağını açıklamıştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çarşema Sor Bayramı’nın kutlanacağı 14 Nisan’ın resmi tatil ilan edildiği belirtilmişti.

ÇARŞEMA SOR NEDİR?

Çarşema Sor, Ezidi inancında “hayatın başladığı gün” olarak kabul ediliyor ve Nisan ayının 13’ünü izleyen ilk çarşamba kutlanıyor.

Çarşema Sor günlerinde, Laleş Mabed’inde 365 mum yakılıyor.

1162’de hayata gözlerini yuman Ezidilerin dini lideri Şeyh Adi’nin mezarının da bulunduğu Laleş, Duhok yakınlarında yer alıyor.

Nüfusları yaklaşık 1 milyon olduğu tahmin edilen Ezidi Kürtler, başta Kürdistan Bölgesi olmak üzere Suriye, Türkiye, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyor.