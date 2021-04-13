Başkan Barzani: Ezidi kardeşlerimin tüm hak ve taleplerini destekliyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin tüm hak ve taleplerini desteklediğini vurguladı.

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin dini yılbaşı olan Çarşema Sor Bayramı’nın gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani yayımladığı kutlama mesajında, “Ezidi dini yılbaşının gelişi dolayısıyla Ezidi kardeşlerime en sıcak tebriklerimi iletiyorum” dedi.

Çarşema Sor’un Ezidilerin çektiği sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, “Ezidi kardeşlerimin tüm bayram ve kutlamalarını barış ve huzur içerisinde geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle Şengal sorununun çözülmemesi ve göçzedelerin evlerine dönememesi dolayısıyla endişelerimi ifade etmek istiyorum. Ezidi kardeşlerimin hak ve taleplerini tümüyle desteklediğimi vurguluyorum. Onlara birliklerini korumaları çağrısında bulunuyorum.”