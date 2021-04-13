İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun olan Peşmerge’nin başarılarla dolu hikayesi

ERBİL (K24)

Emir Mehdi Mizuri, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nden bakalorya derecesi ile mezun olan ilk Peşmerge subayı oldu.

K24’e konuşan Emir Mehdi Mizuri, akademiye ilk başladığında kendisine Kraliyet Askeri Akademisine başlayan ilk Kürt ve ilk Peşmerge olduğunun söylendiğini kaydeden Mizuri, akademi eğitimine hazır olduğunu ancak Peşmerge’yi temsil etmek konusunda endişelendiğini belirtti.

Savaş ve savunma alanlarında master eğitimini tamamlayan Emir Mehdi, akademide ilk 3 ay boyunca hiçbir bayrağı taşımadan eğitimine devam ettiğini kaydederek, Peşmerge olarak Irak bayrağını taşımak istemediğini ifade etti.

Kürdistan bayrağı olan armayı kullanması için gösterdiği çabalarda başarılı olduğunu vurgulayan Emir Mehdi, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde ilk defa Kürdistan bayrağının dalgalandığını ve kendisinin de Kürdistan bayraklı arma ile Britanya ordusundaki önemli komutanları karşıladığını bildirdi.

Akademiye başladıktan 3 ay sonra Kürdistan bayrağı talebinin kabul edildiğini kaydeden Mizuri, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne bu konudaki desteğinden ötürü teşekkür etti.

Kendisinden sonra akademiye başlayan Kürdistanlılara Kürdistan arması ve üniformasının verileceğini söyleyen Mizuri, geçtiğimiz günlerde söz konusu akademide 2 aylık eğitimini tamamlayan Midya Mesti’ye de Kürdistan bayrağının takdim edildiğini belirtti.

Akademideki çabaları sonucunda Ey Reqib marşının okunmasının da kabul edildiğini ve 3 gün boyunca Avrupalı askeri öğrenciler tarafından yüksek sesle okunduğunu vurgulayan Mizuri, Akademide askeri eğitimde üstün başarı gösterdiğini ifade etti.

Excellent, Marksmanship Medal ve çok sayıda ödül ve madalya aldığını kaydeden Mizuri, başarılı olup Peşmerge’yi iyi temsil etmek için çok çalıştığını söyledi.