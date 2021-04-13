Neçirvan Barzani: Kaçırılmış Ezidilerin kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılmış Ezidilerin kurtarılması içi ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Çarşema Sor Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Ezidi Kürtleri kutladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yayımladığı yazılı açıklamada, “Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimin yılbaşı (Çarşema Sor) Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Terör kurbanlarının yakınları ve halen kamplarda yaşayanları özel olarak kutladığını kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, gelecek bayramların daha iyi şartlarda kutlanmasını dilediğini belirtti.

Bu yıl Çarşema Sor’un Covid-19 salgını gölgesinde kutlanacağını vurgulayan Neçirvan Barzani, herkese sağlık tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Halen terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan 2 bini aşkın Ezidi’nin akıbetinin belli olmadığını kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, kaçırılmış son Ezidi kurtarılıncaya dek ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Neçirvan Barzani, Ezidilerin yaşadıkları bölgelerin yeniden inşası ve Şengal’in il olması için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.