Fransa’dan Türkiye’ye yaptırım açıklaması: Seçim yapmalı

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Fransa Ulusal Meclisi’nde konuşan Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde saldırgan davranış biçimini seçmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırım uygulayacağını belirtti.

Clement Beaune, “Avrupa’yı Türkiye’ye yönelik sağlam, birleşik ve net çizgi sergilemeye zorladık. Gerilim aramıyoruz ama çıkarlarımızı savunuyoruz” ifadesini kullandı.

“Türkiye, gerilimi azaltma yolunu mu takip edeceği, yoksa saldırgan çizgiye bağlı kalacağı arasında seçim yapmalı” diyen Beaune, ikinci seçenekte AB’nin tepki vermeye hazır olduğunu belirterek, “Gerekirse yaptırım dahil tedbirleri hazırladık” uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz'de aktif bir politika izleyen ülkelerin başında gelen Fransa, Türkiye'yi bölgede uluslararası hukuka aykırı politikalar izlemekle eleştiriyor.

Macron hükümeti, Doğu Akdeniz'i 'kırmızı çizgi' ilan ederken, AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamasını istiyor.