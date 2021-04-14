Devler Ligi: PSG ve Chelsea yarı finalde

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes’de oynanan karşılaşmada ise birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen sahadan 1-0 yenik ayrıldı ancak skor avantajıyla tur atlayan ekip oldu.

Maçta Neymar ilk yarıda iki kez direğe, iki pozisyonda ise Neuer’in yeteneklerine takılarak topu filelerle buluşturamadı.

40’ıncı dakikasında Maxim Choupo-Moting ilk maçta olduğu gibi eski takımının filelerini havalandırarak Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda tempo ilk yarıya göre daha da arttı. Bayern Münih’in yüklendiği pozisyonlar sonrasında PSG rakip sahadaki boşluklarla tehlikeli oldu ancak skor değişmedi.

PSG’nin yarı finaldeki rakibi (1)Dortmund-Manchester City(2) maçından sonra belli olacak.

CHELSEA DE İLK MAÇIN AVANTAJIYLA TUR ATLADI

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin diğer karşılaşmasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, ilk maçta Mount ve Chilwell’in golleriyle 2-0 yendiği Porto’ya 90’ıncı dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Ancak İngiliz ekibi de PSG gibi ilk maçın avantajıyla rövanştan yenik ayrılsa da yarı final biletini cebine koydu.

Chelsea maç boyunca Porto kalesine sadece duraklama dakikalarında çektiği şutla 1 isabetli şut gönderebilirken, Portekiz temsilcisinin golü 90+4’üncü dakikada Taremi’den geldi.

Chelsea, yarı finalde (1)Liverpool-Real Madrid(3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.