Politika

İstanbul'da DAİŞ operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DAİŞ'e yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da DAİŞ'e operasyon
İstanbul'da DAİŞ'e operasyon
türkiye İstanbul DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DAİŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, 10 ilçede 19 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü. (Kaynak: Ajanslar)

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