Enfal: Kürdistan'a yönelik soykırım harekatının üzerinden 33 yıl geçti

ERBİL (K24)

33 yıl önce devrik Baas rejimi, uluslararası toplumun gözleri önünde 7 ay içinde 8 aşamada Kürt milletine karşı Enfal gerçekleştirdi.

Bu süre zarfında Baas rejimi, Kürdistan’ın 4 bin 500’den fazla köyü ile yüzlerce kasabasını harabeye çevirdi. Coğrafya yerle bir edilirken, binlerce sakini de bilinmeyen bir kadere mahkum edildi.

Dönemin en gelişmiş teknolojisi ve en yeni silahların kullanıldığı, havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırıda binlerce Kürt aile Enfal’e uğradı.

İşte 8 aşamada gerçekleştirilen Enfal:

Birinci aşama: 23 Şubat - 19 Mart 1988 tarihleri arasında devam etti. Cefayeti Vadisi’nde etkili oldu.

İkinci aşama: 22 Mart - 1 Nisan 1988 tarihleri arasında sürdü, Qeredax bölgeleri Enfal’e maruz kaldı.

Üçüncü aşama: 7 Nisan - 20 Nisan 1988 tarihleri arasında devam etti. Birkaç koldan Germiyan’a saldırı düzenlendi. Kelar’dan Cebar’a, Sengaw’dan Aşdax ve çevre köylere kadar bölge saldırıya uğradı.

Dördüncü aşama: 3 - 15 Mayıs 1988 tarihleri arasında devam etti. Qelasêwke ve Küçük Zap Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Beşinci, altıncı ve yedinci aşama: 15 Mayıs - 26 Ağustos 1988 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şeqlawe ve Rewanduz bölgeleri saldırıya maruz kaldı.

Sekizinci ve son aşama: 26 Ağustos - 6 Eylül 1988 tarihleri arasında devam etti, Behdidan’da gerçekleştirildi.

6 Eylül 1988’de Baas rejiminin düzenlediği Enfal son buldu.

Enfal boyunca Kürt köy ve kentlerinde 182 bin masum insan katledildi.