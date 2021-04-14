Başbakan: Enfal kurbanlarının yakınlarına daha fazla hizmet için çalışıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Enfal soykırım hareketinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri andı, kurbanların yakınlarına daha fazla hizmet edilmesi için çalışıldığını vurguladı.

Başbakan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, devrik Baas rejiminin Kürdistan halkına yönelik soykırım amacıyla düzenlediği ve sekiz aşamada gerçekleştirilen Enfal’in 33’üncü yıl dönümü. Enfal’de binlerce masum vatandaş kaybedildi, diri diri toprağa gömüldü, Kürdistan’da binlerce köy ve kasaba, binlerce cami ve okul ile onlarca kilise yıkıldı. Çiftçilerin bağ ve bahçeleri yakıldı, su kaynakları imha edildi, yaşam kaynakları ortadan kaldırıldı. Acı dolu bu anmada, katliamın şehit ve kurbanlarını saygıyla anıyoruz.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, federal Irak hükümetinden, kurbanların yakınları ile o zalimce saldırıda zarar gören halkın maddi ve manevi olarak tazmin edilmesini talep etmektedir. Ayrıca Enfal kurbanlarının yakınlarına daha fazla hizmet edilmesi ve onurlu bir yaşam sunulması için çalışmaktadır.

Bu anmanın ulusal birliğin pekiştirilmesi ve bölgenin tüm halkları arasında istikrarlı yaşam, kardeşlik ve barışçıl birlikte yaşamın derinleştirilmesi için teşvik edici olmasını umut ediyorum.

Enfal şehitleri ve kurbanlarının aziz ruhlarına selam olsun. Anıları her zaman kalbimizde ve zihnimizde yaşayacaktır.”