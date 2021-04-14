Eylül Kaya: Kürt müziğini dünyaya tanıtmak istiyorum

ANKARA (K24)

Doğal bir soprano sese sahip olan Eylül Kaya’nın iki parçadan oluşan “Dûr” isimli çalışması, Red Music etiketiyle yayımlandı.

Çalışmada “Bêrîvanê” ve “Girîftarî Tom” adlı iki eser yer alıyor.

K24’e müzik serüveninden bahseden genç müzisyen Eylül Kaya, “Küçüklüğümden beri tiz sesler çıkararak şarkı söylemeye çalışırım ve ses kalitesini görmek için saatlerce banyoda şarkı söylediğim olurdu” diyor.

Profesyonel bir müdahale ve destek olmaksızın kendi kendini eğitmeye çalıştığını ve bunun da müzik eğitiminin ilk aşaması olduğunu dile getiren Kaya, şunları ifade ediyor:

“Profesyonel kişilerle çalışmaya başladığımda bu kendi kendimi eğitmemin sesimin soprano tarzda gelişiminde oldukça faydası olduğunu öğrendim. Yaklaşık dört ay önce annem ve sesimin soprano olduğunu keşfeden arkadaşının teşvik ve desteğiyle bir Youtube kanalı açtım ve bu kanala yüklediğim amatör video ve ses kayıtlarıyla sesimi duyurmaya çalıştım. Bu vesileyle birçok profesyonel müzisyen ve isimle tanıştım ve çok genç yaşta başladığım müzikal yolculuğumda ihtiyaç duyduğum tavsiyeler aldım. Müzik piyasası ve eğitim sahasıyla ilgili deneyim kazanmaya başladım.”

“Evvela belirteyim ki öncelikli amacım dijital mecrada maddi getiri ve tanınırlık sağlayacak bir konuma kısa zamanda ulaşmak değildir” diyor Eylül Kaya ve şu hususlara dikkat çekiyor:

“Yaşım ve müzikal deneyimimin buna henüz tam uygun olmadığının ve popülist kazanımların uzun vadeli olmadığının çok iyi idrakindeyim. Ben dijital mecrayı müzikal yolculuğumda bana kılavuzluk edecek kişilere ulaşmak, müzikal bir çevre edinmek ve elbette beni dinleyen bir kitlenin sağlayacağı motivasyon için kullanıyorum. Önceliğim ise müzik alanında teknik ve teorik eğitim ve müzikal yeterliliğime destek olacak entelektüel gelişimim olup zamanımın çoğunu da bu minvalde harcıyorum.”

“KÜRT MÜZİĞİNE DAİR ENTELEKTÜEL BİLGİMİ GELİŞTİRECEK OKUMALAR YAPIYORUM”

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde Antropoloji okuyan genç müzisyen, diğer yandan dışarıdan profesyonel müzik eğitimini sürdüreceğini ifade ediyor:

“Dünya müziği ve Kürt müziğine dair entelektüel bilgimi geliştirecek okumalar yapıyorum. Yanı sıra dünya müziğini ve Kürt müziğini bir dinleyici olarak daha fazla keşfetmeye çalışıyorum. Yaşımın çok genç olması kendimi daha iyi geliştirmem büyük bir avantaj. Hedefim de bu sebeple çok büyük: Dünya çapında bir sanatçı olmak, Kürt müziğini dünyaya, dünya müziğini de Kürtlere tanıtmak ve dünya müziğiyle Kürt müziğini harmanlamak.”

Diğer yandan amacının Kürt müziğine yeni soluk getirmek istediğini de vurgulayan Eylül Kaya, şunları dile getiriyor:

“Alışılmış kalıpların dışına çıkarak Kürt müziğine katkıda bulunmak. Şu an gerek Kürt gerekse dünya müziği olarak daha çok etnik müzik dinliyor ve söylüyorum ancak çeşitli müzik türlerini de repertuarıma katmayı planlıyorum. Eğer imkânlar elverirse yurtdışında müzik eğitimi alabilmeyi çok isterim. Ki bunun için yukarıda da belirttiğim üzere hazırlıklar yapıyorum. Odak noktam Kürtçe olsa da tüm dünya dillerinde şarkı söylemek istiyorum. Yaşım henüz çok genç bu yüzden önümde kendimi geliştirebilmem için uzun bir süre var. Bu süreyi en verimli şekilde geçirebilmeyi amaçlıyorum.”

Genç Kürt müzisyen, “Zamanla milyonlarca dinleyim, takipçim olsa da bu beni eğitimime verdiğim önemden alıkoyamaz” diyerek, “Çünkü kendimi geliştirmezsem o milyonları kazandığım gibi kaybedeceğimin de bilincindeyim. Yaptığım işlerin kalıcı olması onların popüler olmasından çok daha önemli benim için. Popülist kaygılarım yok. Profesyonel bir müzisyen olmayı hedefliyorum” ifadelerini kullanıyor.

EYLÜL KAYA KİMDİR?

Eylül Kaya, 2002 yılında Van'da doğdu. Annesi Vanlı babası Hakkârili. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde antropoloji okuyor. Soprano sese sahip olan Eylül Kaya Kürt etnik müziğini modern yöntemlerle opera tarzında yorumluyor.

Eylül Kaya’nın ilk çalışması “Dûr” Almanya merkezli Red Digital Music tarafından iki şarkılık single olarak hazırlandı. Çalışmada yer alan “Bêrîvanê” ve “Girîftarî Tom” adlı eserlerin videoları da Bülent Menteşe tarafından çekildi.