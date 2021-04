ABD Başkonsolosluğu: Enfal’i büyük bir üzüntüyle anıyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Diktatör Saddam Hüseyin rejimi tarafından Kürt halkına karşı işlenen Enfal saldırısının (Kelar ve Çemçemal dahil Germiyan bölgelerinde) yıldönümünü bugün büyük bir üzüntüyle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Korkunç saldırıda binlerce masum Kürt erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğü ve çok daha fazlasının yaralandığı belirtilen mesajda, “Irak için güvenli, demokratik ve ekonomik açıdan müreffeh bir gelecek sağlamak için Kürdistan Bölgesi halkının yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Devrik Baas rejiminin 1988 yılında 8 aşamada gerçekleştirdiği Enfal soykırım harekatında 182 bin masum Kürt katledildi, 4 bin 500’den fazla köy ve kasaba yıkıldı.

With great sadness we commemorate today the anniversary of the #Anfal campaign (In Garmian areas including Kalar and Chamchamal) committed against the #Kurdish people by the dictatorial regime of #Saddam_Hussein. pic.twitter.com/prGUjQ7T4K