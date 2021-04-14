Irak Başbakanı’ndan Enfal mesajı: Acıyı hissediyoruz

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, devrik Baas rejiminin gerçekleştirdiği Enfal soykırım hareketinin 33’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kazimi mesajında, “Bu hüzünlü anmada, acı ve üzüntü duyuyoruz. O suçun şehit ve kurbanlarını saygıyla anıyoruz ve vatanın evlatlarına karşı işlenen bu vahşi suç bize şunu gösteriyor ki barış ve hoşgörüye ulaşmak için demokrasi ve barışçıl birlikte yaşam, aydınlık bir yoldur” ifadelerini kullandı.

Kazimi’nin mesajının devamı şöyle:

“Eski rejimin Kürt halkına karşı gerçekleştirdiği ve yüz binlerce vatandaşın şehit olmasına, karanlık zindanlarda hapsedilmesine, yüzlerce köyün yıkılmasına ve sakinlerinin göç etmesine yol açan Enfal saldırısının üzerinden 33 yıl geçti. O acı felakette evlatlarımız musibete uğradılar.”

“Enfal felaketinin anması; ayrımcı siyaset, ölüm ve diktatörlüğün her türlüsünün geri dönmesine karşı çalışmayı gerekli kılıyor” diyen Kazimi, barış ve istikrar vurgusu yaptı.

Kazimi son olarak şehitleri saygıyla andıklarını dile getirdi.