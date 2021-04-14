Neçirvan Barzani: Enfal soykırım olarak tanınmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Enfal soykırım hareketinin 33’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Federal hükümetin Enfal kurbanlarının maddi ve manevi mağduriyetlerini karşılaması gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, uluslararası topluma bu suçu soykırım olarak tanıması çağrısında bulundu.

Baas rejiminin 33 yıl önce Kürtlere yönelik çok ağır suçlar işlediğini vurgulayan Neçirvan Barzani, “Yüzbinlerce kadın, erkek, çocuk ve yaşlıyı diri diri toprağa gömdüler. Ülkemizin güzel doğasını viran ettiler. Kürdistan’ın binlerce köy ve kasabasını yaşanmaz hale getirdiler” ifadelerini kullandı.

“Enfal şehitleri ve kurbanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz” diyen Neçirvan Barzani, “Anıları her zaman Kürdistan halkının kalbinde yaşayacaktır. Enfal kurbanlarının yakınlarına daha fazla hizmet edilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

“Şehitlerin anıları, bu kanlı tarih ve gözyaşlarımız birlik ve beraberliğe vesile olmalı. Kürdistan halkı ve hiçbir halka karşı böyle bir suç işlenmemeli. Irak Yüksek Mahkemesi söz konusu suçu soykırım olarak tanımlayarak, insanlığa karşı bir suç olduğuna hükmetti. Federal hükümet de maddi ve manevi tüm mağduriyetleri gidermeli. Ayrıca uluslararası toplumdan da bu suçu jenosit olarak tanımasını talep ediyoruz.”