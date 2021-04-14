Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken, bin 159 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdisan Bölgesi Covid-19 bilanço

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covd-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 132 Covid-19 testi yapılırken, bin 159 kişinin tesit pozitif çıktı. En çok vaka (541) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 485 kişi sağlığına kavuştu, 17 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm (9) de Duhok’ta gerçekleşti.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 515 bin 999

Vaka: 135 bin 815

İyileşen: 115 bin 330

Tedavisi süren: 16 bin 654

Ölüm: 3 bin 831

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