Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covd-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 10 bin 132 Covid-19 testi yapılırken, bin 159 kişinin tesit pozitif çıktı. En çok vaka (541) Duhok’ta görüldü.
Son 24 saatte 485 kişi sağlığına kavuştu, 17 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm (9) de Duhok’ta gerçekleşti.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 515 bin 999
Vaka: 135 bin 815
İyileşen: 115 bin 330
Tedavisi süren: 16 bin 654
Ölüm: 3 bin 831