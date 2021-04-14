Politika

Başkan Barzani: Irak hükümetinin yasal ve ahlaki sorumluluğu var

Başkan Barzani, Enfal kurbanlarının yakınlarına tazminat ödenmesi konusunda Irak hükümetinin yasal ve ahlaki sorumluluğu olduğunu söyledi.
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Başkan Barzani'den Enfal mesajı
Başkan Barzani'den Enfal mesajı
kürdistan Mesud Barzani Enfal

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Enfal soykırım harekatının 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Enfal, eski Irak rejiminin tarihindeki en karanlık sayfalardan biridir” diyen Başkan Barzani, soykırım harekatının, Kürdistan halkının uğradığı zulmün bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, Irak hükümetinin bu korkunç suç için, kurbanların yakınlarına tazminat ödenmesinin yasal ve ahlaki bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

1988’de Baas rejimi tarafından Kürdistan’da gerçekleştirilen Enfal soykırımında 182 bin Kürt yaşamını yitirdi, binlerce köy ve kasaba yıkıldı.

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