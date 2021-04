Başkan Barzani: Irak hükümetinin yasal ve ahlaki sorumluluğu var

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Enfal soykırım harekatının 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Enfal, eski Irak rejiminin tarihindeki en karanlık sayfalardan biridir” diyen Başkan Barzani, soykırım harekatının, Kürdistan halkının uğradığı zulmün bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, Irak hükümetinin bu korkunç suç için, kurbanların yakınlarına tazminat ödenmesinin yasal ve ahlaki bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

1988’de Baas rejimi tarafından Kürdistan’da gerçekleştirilen Enfal soykırımında 182 bin Kürt yaşamını yitirdi, binlerce köy ve kasaba yıkıldı.

The crime of Anfal is one of the darkest chapters of the history of Iraq’s previous regime and it is a testimony of the oppression suffered by the people of Kurdistan. It is, therefore, a legal and moral obligation of the Iraqi gov't to begin reparations for this odious crime.