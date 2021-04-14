Halbusi: Anbar vilayeti yeni bir Kürdistan olacak

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Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Anbar vilayetini gelişim ve inşa bakımından yeni bir Kürdistan yapacaklarını söyledi.

Al Sharqiya televizyonuna konuşan Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Anayasası’nın her vilayetin bölge olmayı talep etmesine izin verdiğini belirti.

2005’te anayasayı yazan siyasi güçlerin bugün Sünni bölgenin kurulmasını kabul etmediklerini kaydeden Halbusi, ancak Şii olan Irak’ın güneyi için bunu reddetmediklerini ifade etti.

Anayasanın 119’uncu maddesine göre, bir veya birkaç ilin bölge olmayı talep etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Halbusi, bu talebin referandum yoluyla sunulması gerektiğini bildirdi.

Irak’taki bir çok kesimin, ülkede yeni bir bölgenin kurulmasını vatandaşlar ve siyasiler arasında bölünme olarak gördüklerini söyleyen Halbusi, daha önce Selahaddin ve Basra vilayetlerinin bölge olma taleplerinin olduğunu ve bunun reddedildiğini hatırlattı.

Anbar’ın gelişim ve kalkınma alanında yeni bir Kürdistan olacağını kaydeden Halbusi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak Anayasası’na göre, Irak’ta yeni bir bölge iki yolla kurulabilir; ya il meclisi üyelerinin yüzde 25’inin bunu talep etmesi lazım veya ildeki seçmen sayısının yüzde 10’unun böyle bir talepte bulunması lazım. Anbar’da Sünni siyasi kararların alınması için bir merkez kuruldu.