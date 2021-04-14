Diyarbakır Barosu’ndan Enfal mesajı

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Diyarbakır Barosu, Enfal katliamının 33’üncü yıldönümü dolayısıyla, katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Baro tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, “Enfal Operasyonu adı altında katledilen insanlarımızı saygıyla anıyoruz” denildi.

“Enfal harekatında kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzer yaklaşık 182 bin Kürt katledildi. Bugün katliamın başladığı tarihin yıl dönümü” ifadelerine yer verilen açıklamada, Enfal’in savaş ganimetleri anlamına geldiğine vurgu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“1986 yılında başlayıp, 1989 yılında sona eren 8 aşamalı Enfal operasyonlarında 182 bin Kürt tutuklanarak Irak çöllerine götürüldü, buralarda kazılan çukurlara canlı olarak gömüldü.

Yine 4500 köy ve 30 ilçe yerle yeksan edildi, 1800 okul, 300 hastane, 3000 cami ve 27 kilise yıkıldı.

Enfal Operasyonu adı altında katledilen insanlarımızı saygıyla anıyoruz.”