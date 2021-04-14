Politika

Uluslararası Koalisyon: DAİŞ tehdidi devam ediyor

DAİŞ’in tüm dünya için tehdit olmaya devam ettiğini bildiren Uluslararası Koalisyon, terör örgütünün Irak ve Suriye toplumlarında korkuya neden olduğunu aktardı.
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ortadoğu Wayne Marotto DAİŞ Uluslararası Koalisyon Irak Suriye

HABER MERKEZİ

DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü DAİŞ’in bölgesel güvenlik için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayan Marotto, DAİŞ’in eski hakimiyet alanının kalmadığına dikkat çekti.

Marotto, “DAİŞ mensupları eskisi gibi 110 bin kilometre alanı kontrol etmiyor; ancak ideolojileri hala dünya için tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

Koalisyon Sözcüsü, DAİŞ’in Irak’tan çekileceğine inanmadığın söyledi.

 

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