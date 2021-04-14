Uluslararası Koalisyon: DAİŞ tehdidi devam ediyor
HABER MERKEZİ
DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, basın toplantısı düzenledi.
Terör örgütü DAİŞ’in bölgesel güvenlik için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayan Marotto, DAİŞ’in eski hakimiyet alanının kalmadığına dikkat çekti.
Marotto, “DAİŞ mensupları eskisi gibi 110 bin kilometre alanı kontrol etmiyor; ancak ideolojileri hala dünya için tehlikelidir” ifadelerini kullandı.
Koalisyon Sözcüsü, DAİŞ’in Irak’tan çekileceğine inanmadığın söyledi.