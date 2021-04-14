Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 Covid-19 vakası

HABER MERKEZİ

Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 310 bin 420 Covid-19 testi yapılırken, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı ise 3 bin 18 oldu.

Şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.