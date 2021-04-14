3 Avrupa ülkesinden İran’a uyarı: Bu adımları reddediyoruz

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İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada, Tahran'ın yüzde 60 saflık derecesinde uranyum zenginleştirme kararı almasının nükleer kaynakların sivil kullanımına ilişkin inandırıcı nedenlere dayanmadığı ve bu kararın, nükleer silah elde etme yolunda atılan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Ortak açıklamada, "İran'ın, bu açıklamaları, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na katılan tarafların ve ABD'nin anlaşmayı canlandırmak için hızla diplomatik çözüm geliştirmek amacıyla somut görüşmelere başladığı bir dönemde yapması özellikle üzücüdür" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İran'ın bu son tehlikeli açıklaması, görüşmelerin yapıcı ruhuna ve iyi niyetine aykırıdır" denilerek, şunlar aktarıldı:

“Son gelişmeler ışığında tüm tarafların gerginliği tırmandırıcı adımlarını reddediyoruz ve İran'a diplomatik süreci daha karmaşık hale getirmemesi çağrısında bulunuyoruz."

Tahran, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarma kararını, bölgesel rakibi İsrail'in pazar günü Natanz nükleer tesisine sabotaj düzenlemesinden sonra aldığını bildirmişti.