Politika

Başika’daki Türkiye askeri üssüne roketli saldırı

Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla eş zamanlı olarak Musul’daki Zelikan Askeri Üssü’ne roket saldırısı gerçekleştirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
kürdistan Başika Musul Zelikan Askeri Üssü

ERBİL (K24)

Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla eş zamanlı olarak Musul’daki Zelikan Askeri Üssü’ne roket saldırısı gerçekleştirildi.

Musul’daki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıyla eş zamanlı olarak Başika’daki Türk askeri üssü 2 roketle hedef alındı.

Musul'a yakın Başika bölgesindeki Zelikan Askeri Üssü'ne yönelik saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar