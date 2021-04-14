Başika’daki Türkiye askeri üssüne roketli saldırı

ERBİL (K24)

Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla eş zamanlı olarak Musul’daki Zelikan Askeri Üssü’ne roket saldırısı gerçekleştirildi.

Musul’daki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıyla eş zamanlı olarak Başika’daki Türk askeri üssü 2 roketle hedef alındı.

Musul'a yakın Başika bölgesindeki Zelikan Askeri Üssü'ne yönelik saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.