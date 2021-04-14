Ankara’dan Başika’daki saldırıyla ilgili açıklama

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MSB, “Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” açıklamasında bulundu.

Musul’a yakın Başika’daki Türk askeri üssü 2 roketle hedef alındı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır” denildi.

Söz konusu açıklamada, “Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıyla eş zamanlı olarak Başika’daki Türk askeri üssü 2 roketle hedef alındı.