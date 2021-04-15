Başbakan Mesrur Barzani ile Çavuşoğlu’ndan telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün akşam Erbil Uluslararası Havalimanı ile Başika’daki Türk askeri üssüne yönelik terör saldırıları sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki taraf da saldırıları en sert şekilde kınayarak, yakın temasta olacaklarını vurguladı.

Saldırılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’na patlayıcı yüklü bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Başika’daki Türk üssüne yönelik roketli saldırıda ise bir asker hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.