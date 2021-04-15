Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan saldırılara sert tepki

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’na patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı ile Başika’daki Türk üssüne yönelik roketli saldırıyı şiddetle kınadı.

“Bu saldırılar için hiçbir gerekçe yoktur” denilen açıklamada, “İstikrara zarar vermek ve Irak’ta durumu daha da karmaşık hale getirmek dışında hiçbir sonucu olmayacaktır, tamamen ülkenin çıkarlarına aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların tekrarlanması karşısında ciddi bir tavır sergilenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi ile federal Irak hükümeti, Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle, bu saldırıların arkasındaki grup ve takımlara karşı ve aralarındaki işbirliği ve yardımlaşmayı arttırmalı, ülkenin huzur ve istikrarının bir kez daha tehlikeye atılmaması ve durumun daha da karmaşık hale gelmemesi için net bir sınır çizilmelidir” vurgusu yapıldı.

Erbil Uluslararası Havalimanı’na patlayıcı yüklü bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken, Başika’daki Türk üssüne yönelik roketli saldırıda bir asker hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.