Başbakan: Yaptıklarının hesabını ödeyecekler

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün gece Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve Başika’daki Türk askeri üssüne yönelik roketli saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Saldırılara sert tepki gösteren Başbakan, “Erbil Uluslararası Havalimanı ve Türkiye’ye ait üsse yönelik saldırıları en sert şekilde kınıyorum. Saldırıların arkasındaki terörist grupları lanetliyorum. Son dönemlerdeki saldırıların amacının, huzur ve güvenliğimizi ve Uluslararası Koalisyon’la işbirliğimizi bozmak olduğu çok açıktır” ifadelerini kullandı.

“Irak yasalarına bağlı olmayan tüm silahlı gruplar derhal Kürdistan Bölgesi sınırlarını terk etmelidir” diyen Başbakan, “Önümüzdeki günlerde Iraklı ve uluslararası ortaklarımızla alınması gereken önlemleri görüşeceğim” dedi.

Başbakan, şunları kaydetti:

“Yasal olmayan silahlı gruplara karşı açılacak soruşturma konusundaki işbirliğine bağlılığımızı teyit ettik. Kürdistan Bölgesi halkını temin ediyoruz ki; saldırının arkasındaki terörist grupların üyeleri bu yaptıklarının hesabını ödeyecek.”

Dün akşam saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’na patlayıcı yüklü bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Başika’daki Türkiye’ye ait üsse yönelik roketli saldırıda ise bir asker hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.