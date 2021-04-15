Irak Başbakanı’ndan Erbil saldırısıyla ilgili soruşturma talimatı
ERBİL (K24)
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, dün akşam Erbil Uluslararası Havalimanı’na patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma talimatı verdi.
Kazimi yaptığı açıklamada, “Bu tür eylemler terör faaliyetidir ve hedefleri Ramazan ayında güvenliği bozmaktır” ifadesini kullandı.
Başbakan Mesrur Barzani öncesinde Kazimi ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’yle telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığı saldırının TNT yüklü insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybının olmadığı bildirildi.