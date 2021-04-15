ABD’den Erbil saldırısı açıklaması: Öfkeliyiz

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırı haberinin kendilerinde öfkeye yol açtığını vurguladı.

Price, paylaşımın devamında, “Irak halkı uzun süredir bu tür şiddet ve egemenliklerinin ihlallerinden acı çekiyor” ifadelerini kullandı.

Dün gece, bir insansız (İHA) hava aracıyla Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saldırının TNT yüklü İHA’yla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edilmişti.

Ayrıca saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.