Politika

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Dün akşam saldırı düzenlenen Erbil Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların normale döndüğü açıklandı.
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Erbil Uluslararası Havalimanı
Erbil Uluslararası Havalimanı
kürdistan Erbil Uluslararası Havalimanı Erbil saldırısı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, dün akşam düzenlenen saldırı sonrası kısa bir süreliğine uçuşların durdurulduğunu ancak durumun normale döndüğünü söyledi.

Ahmed Hoşyar, akşam saatlerinden düzenlenen saldırının ardından gece saat 03.00’e kadar güvenlik amacıyla uçuşların durdurulduğunu kaydetti.

Dün akşam TNT yüklü bir insansız hava aracıyla Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Koalisyon güçlerine yönelik bir saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı olmazken, bir binada küçük çapta hasar meydana geldiği açıklandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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