Erbil Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü
ERBİL (K24)
K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, dün akşam düzenlenen saldırı sonrası kısa bir süreliğine uçuşların durdurulduğunu ancak durumun normale döndüğünü söyledi.
Ahmed Hoşyar, akşam saatlerinden düzenlenen saldırının ardından gece saat 03.00’e kadar güvenlik amacıyla uçuşların durdurulduğunu kaydetti.
Dün akşam TNT yüklü bir insansız hava aracıyla Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Koalisyon güçlerine yönelik bir saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybı olmazken, bir binada küçük çapta hasar meydana geldiği açıklandı.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.