Blinken’den İran açıklaması: Provokatif, çok ciddiye alıyoruz

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Brüksel’de NATO genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Tahran’ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başlama niyetiyle ilgili provokatif açıklamasını çok ciddiye alıyoruz” diye konuştu.

Blinken, “Bu adım İran’ın nükleer görüşmeleri ciddiye alıp almadığının sorgulanmasına neden olurken Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na karşılıklı olarak uymaya geri dönmenin önemini gösteriyor” dedi.

İRAN’LA DOLAYLI GÖRÜŞMELER SÜRECEK

ABD ve İran, 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda dolaylı müzakerelere Perşembe günü Viyana’da yeniden başlayacak.

Açıklamayı Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptı.

Amerikalı ve İranlı diplomatlar, Avrupa Birliği'nden (AB) arabulucuların iki taraf arasında mesajlar ilettiği ilk tur toplantılarını Cuma günü tamamlamıştı.

İran’ın Natanz nükleer santralinde Pazar günü meydana gelen patlama geçen hafta başlayan doğrudan olmayan müzakerelerin bu hafta planlandığı gibi devam edip-etmeyeceği konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.

Tahran hafta sonunda meydana gelen saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail ise Natanz'daki gelişmeden sorumlu olduğunu ne kabul etti ne de yalanlamıştı.

Tahran’ın bu hafta yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığı açıklaması da müzakerelere gölge düşebileceği kaygısına neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Pazar günü Tahran’da meydana gelen patlamanın nedeni veya kaynağı konusunda spekülasyon yapmayacaklarını belirtti. Psaki ABD ve İran arasında diplomatik diyaloğun ise Perşembe günü dolaylı biçimde Viyana’da başlayacağını kaydetti. Psaki “Bunun uzun bir süreç olduğunu biliyoruz, ancak kesinlikle bunu pozitif bir işaret olarak görüyoruz” diye konuştu.

İran tarafının yarınki temaslara katılmasını beklediklerini kaydeden Psaki, dolaylı yoldan da olsa müzakerelerin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Geçen hafta İran ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen uluslararası nükleer anlaşmanın diğer tarafları anlaşmayı hayata döndürmek için başlattıkları görüşmelerin “yapıcı” olduğunu bildirmişti.

2015 yılında varılan nükleer anlaşma, İran'ın santrifüjlerinin zenginleştirebileceği ‘uranyum hekzaflorür’ün saflık oranını yüzde 3,67 olarak sınırlıyor. Bu oran, nükleer silah geliştirmek için elde edilmesi gereken saflık oranı olan yüzde 90'ın çok altında.