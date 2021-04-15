BM’den Erbil saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Twitter hesabından, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Jeanine Hennis-Plasschaert, “Kürdistan Bölgesi'nde dün akşam meydana gelen olaylar, gerilimi tırmandırmak ve Irak'ın istikrarını tehdit etmek amacıyla yapılan pervasız girişimlerin bir başka örneğidir”

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Plasschaert, Irak ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni, olayların daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi için hızlı ve birlikte hareket etmeye çağırdı.

Dün akşam patlayıcı yüklü bir insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Başika’da bulunan Türk askeri üssüne yönelik roketli saldırıda ise bir asker hayatını kaybetti, çevre köylerde yaralananlar oldu.