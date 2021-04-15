‘ABD 10 Rus diplomatı sınırdışı edecek’

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Bloomberg News’in haberine göre, bugün açıklanması beklenen yaptırım listesinde hükümet ve istihbarat üyelerinden 12 kişi ve 20’ye yakın Rus kuruluş bulunuyor.

Haberde ayrıca “ABD’nin 10 Rus resmi görevlisini ve diplomatını da ülkeden sınırdışı etmesi bekleniyor” denildi.

Bu karar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Salı günü yaptığı bir telefon görüşmesinde Rus mevkidaşını ABD'nin çıkarlarını savunacağı konusunda uyardıktan sonra geldi.

Geçen ay yayınlanan bir raporda, Amerikan istihbarat kurumları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimi Donald Trump lehine çevirip Başkan Joe Biden'ı da uzaklaştırmaya yönelik çabaları muhtemelen yönlendirdiğini iddia etmişti.

Biden ayrıca Rusya'nın Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için ödül teklif ettiği yönündeki haberlerin ardından buna karşılık verileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Washington'ın adımı, geçen ay Biden'in Putin'in bir "katil" olduğunu düşündüğünü söylemesinin ardından Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye inen iki ülke ilişkilerindeki gerilimi daha artırabilir.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov geçen hafta yaptığı açıklamada, "Amerika’nın eylemlerinin düşmanlığı ve öngörülemezliği bizi genel olarak en kötü senaryolara hazırlıklı olmaya zorluyor." açıklamasında bulunmuştu.