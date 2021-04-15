AB’den yapay zekayı sınırlandırma planı

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Politico'nun ulaştığı belgelere göre AB yönetimi yapay zekaların işleyişini düzenleme konusunda önemli adımlar atacak.

Taslak halinde olan belgelere göre yapay zekanın her alanda kullanılması engellenecek. Kitle gözetimi ve sosyal kredi derecelendirmesi de bu alanlardan ikisi.

Yani AB’deki şirketler yapay zeka kullanarak yüz tarama yapamayacak ya da kişileri puanlayamayacak. Buna uymayan şirketlere 20 milyon dolara ya da gelirlerinin yüzde 4'üne kadar ceza kesilebilecek.

Yüksek riskli yapay zeka sistemleri olarak tanımlanan projeler AB'de üretilemeyecek. Bu teknolojiler AB ülkelerine ya da AB ülkeleri üzerinden satılamayacak.

The Verge de belgelere dayandırdığı haberinde taslakta şu maddelerin bulunduğunu yazdı:

"Yüksek riskli teknolojiler hizmete alınmadan önce önyargı değerlendirmesi yapılacak. Böylece belirli grupların hedef alınmasının önüne geçilecek."

Yapay zekaların kaynak kodları insanları tarafından yazılıyor. Kodlayıcıların önyargıları programlara da aktarılıyor.

Her üye ülkeden temsilcinin bulunacağı Avrupa Yapay Zeka Komisyonu kurulacak. Komisyonun göre hangi projelerin yüksek risk taşıdığını belirlemek olacak.