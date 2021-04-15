Kürdistan Parlamentosu: Saldırının Enfal’in yıldönümünde düzenlenmesi dikkat çekici

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Koalisyon güçleri üssüne patlayıcı yükle insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı, sert bir dille kınandı.

Açıklamada, üçüncü kezdir benzer saldırıların düzenlendiğine dikkat çekilerek, bu saldırıların Kürdistan halkının endişe ve öfkesine yol açtığı kaydedildi.

Saldırıların arkasındaki güç ve teröristlerin en kısa zamanda Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Uluslararası Koalisyon tarafından ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bu terör saldırılarının kaynağının uzaklaştırılması ve gelecekte tekrarlanmasının önüne geçilmesi için uygun bir mekanizma bulunmalıdır” denildi.

Açıklamada, Parlamento’nun özel komisyonlarının, ilgili taraflarla iletişime geçip söz konusu terör saldırılarının arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması için görevlendirildiği kaydedildi.

Kürdistan Parlamentosu’nun açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu terör eyleminin 14 Nisan’da gerçekleştirilen Enfal Katliamı’nın 33’üncü yıldönümünde düzenlenmesi, milletimiz nezdinde, Kürdistan Bölgesi’nin statüsü, barış ve istikrarı üzerinde tehdit ve tehlikelerin devam ettiği gerçeğini ortaya koymuştur. Buna karşılık millerimiz ve taraflar da birlik ve beraberliğini arttırarak tüm engel ve tehditlere karşı durmalıdır. Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’in gelişmesi, birlikte yaşam ve istikrarı açısından Kürdistan halkının iradesi, bu korkar terör eyleminden yılmayacak kadar her zamankinden daha güçlüdür.”