Rusya Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi iyi bir örnek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi dolan Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov ile bir araya geldi.

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin’in de hazır bulunduğu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Rus Büyükelçi, özellikle imar ve ekonomik kalkınma alanlarından büyük bir gelişme kaydeden Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın diğer bölgeleri için iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Maksimov, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani ise görev süresi dolan Maksimov’a ikili ilişkilerin gelişmesindeki rolünden dolayı teşekkür ederek, üstleneceği yeni görevinde başarılar diledi.

Federal hükümetle sorunların anayasal çerçevede çözümünün önemini vurgulayan Başbakan, terör saldırılarına karşı taraflar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Irak’ta yapılaması planlanan erken seçimler ve yeni tip coronavirüsle (Covid-19) mücadele konularında fikir alışverişinde bulunuldu.