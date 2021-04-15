Politika

Bağdat’ta şiddetli patlama!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta şiddetli bir patlama meydana geldi.
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Irak Bağdat Patlama

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen şiddetli patlamada ölen ve yaralananlar oldu.

K24 Bağdat muhabiri, patlamanın Sadr bölgesinde yaşandığını ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktardı.

Irak medyası ise olayda en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre patlama, Sadr bölgesine bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşandı.

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