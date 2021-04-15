Bağdat’ta şiddetli patlama!
BAĞDAT (K24)
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen şiddetli patlamada ölen ve yaralananlar oldu.
K24 Bağdat muhabiri, patlamanın Sadr bölgesinde yaşandığını ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktardı.
Irak medyası ise olayda en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre patlama, Sadr bölgesine bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşandı.