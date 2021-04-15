Suriye’de devalüasyon: Liranın değeri yarı yarıya düşürüldü
HABER MERKEZİ
Rejimin merkez bankası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolar kurunu yerel para birimi olan Suriye lirası karşısında iki katına çıkardığını açıkladı.
Kararın ardından resmi dolar kuru yüzde 100 artışla bin 256'dan 2 bin 512 Suriye lirasına yükseldi.
Açıklamaya göre, yurt dışından rejim bölgelerine yapılan para transferleri için ise 1 ABD doları 2 bin 500 Suriye lirası olarak belirlendi.
Esad rejimi en son Haziran 2020'de devalüasyona gitmişti.
Yaklaşık 10 ay önce yapılan devalüasyonun ardından 1 dolar 704 Suriye lirasından bin 256 Suriye lirasına yükselmişti.
Devalüasyonlara rağmen karaborsa ve resmi kur arasındaki fark devam ediyor. Karaborsada bugün itibariyle 1 dolar, 3 bin 200 Suriye lirasına tekabül ediyor.