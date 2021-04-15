Suriye’de devalüasyon: Liranın değeri yarı yarıya düşürüldü

HABER MERKEZİ

Rejimin merkez bankası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolar kurunu yerel para birimi olan Suriye lirası karşısında iki katına çıkardığını açıkladı.

​​​​​​​Kararın ardından resmi dolar kuru yüzde 100 artışla bin 256'dan 2 bin 512 Suriye lirasına yükseldi.

Açıklamaya göre, yurt dışından rejim bölgelerine yapılan para transferleri için ise 1 ABD doları 2 bin 500 Suriye lirası olarak belirlendi.

Esad rejimi en son Haziran 2020'de devalüasyona gitmişti.

Yaklaşık 10 ay önce yapılan devalüasyonun ardından 1 dolar 704 Suriye lirasından bin 256 Suriye lirasına yükselmişti.

Devalüasyonlara rağmen karaborsa ve resmi kur arasındaki fark devam ediyor. Karaborsada bugün itibariyle 1 dolar, 3 bin 200 Suriye lirasına tekabül ediyor.