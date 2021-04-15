Rus büyükelçiden Başkan Barzani’ye teşekkür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov ile bir araya geldi.

Bağdat’taki görev süresinin sona ermesi nedeniyle Başkan Mesud Barzani’ye veda ziyaretinde bulunan Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, ülkesiyle Kürdistan Bölgesi arasındaki koordinasyon ve ilişkilerden ötürü Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Maksimov, Erbil ile Moskova arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi için güçlü bir temelin olduğunu belirtti.

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin’in de hazır bulunduğu görüşmede konuşan Başkan Mesud Barzani ise, Maksimov’a teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyacağını ifade etti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki gelişmeler de ele alındı.