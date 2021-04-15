Kürt devleti tarafından inşa edilen tarihi mescit: Mervani Mescidi

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde farklı medeniyetler tarafından inşa edilen çok sayıda tarihi yapı bulunuyor.

Bu tarihi inşalardan biri de Kürt devleti Mervaniler tarafından yapılan Mervani Mescidi’dir.

Sur ilçesinde Dağ Kapı Burcu'nun üst katında bulunan ve Diyarbakır Kalesinde yapılan tek mescit olarak bilinen Mervani Mescidi, 10 ve 11’inci yüzyıllarda Diyarbakır’da hükmeden Kürt devleti Mervaniler tarafından inşa edildi.

Söz konusu mescit, Diyarbakır Kalesi'nde yapılan tek mescit olarak biliniyor.

Mescidin tarihi önemi hakkında K24’e değerlendirmelerde bulunan tarihçi Dr. Arafat Yaz, “Mervani Mescidi, 1056’da Ebu Nasır Dewle Ahmed Bin Mervan El Kurdi tarafından yaptırıldı. Mescidin inşasını da Ebu Nasır Muhammed Bin Cehir yaptı.

Dr. Yaz, “Mervaniler, yaptıkları kaleler ve inşalarla tanınıyor” dedi.

Bu arada mescidin duvarlarında Mervani devletinin sembolü aslan olmak üzere, Mervanilere ait pek çok sembol bulunuyor.

Tarihçiler, Mervani Mescidi’nin dış duvarlarındaki ana hatların diğer cami duvarlarından daha güzel ve sistematik olduğuna dikkat çekiyor.

Mescit, 84 yıldan sonra 2014’te ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açılmıştı.