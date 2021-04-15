Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 246 Covid-19 testi yapılırken, 810 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 415 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 524 bin 245 Covid-19 testi yapılırken, 136 bin 625 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 115 bin 745 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 847 kişi yaşamını yitirdi.

17 bin 33 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar