Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 246 Covid-19 testi yapılırken, 810 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 415 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 524 bin 245 Covid-19 testi yapılırken, 136 bin 625 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 115 bin 745 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 847 kişi yaşamını yitirdi.

17 bin 33 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.