DAİŞ’e operasyon: Depoda 1,5 milyon dolar ele geçirildi

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Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetinde terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon başlatıldığını bildirdi.

Söz konusu operasyonda 1,5 milyon dolar, 17 milyon Irak dinarı ile 15 kilo altın gümüşün ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık, para ve altınların depo olarak kullanılan bir evde bulunduğunu bildirdi.

Terör örgütü DAİŞ, 2014 yılı yazında Suriye’den Irak’a geçerek; Ninova, Anbar ve Selahaddin vilayetlerini ele geçirdi. Örgüt bu vilayetlerde büyük katliamlar yaptı.

Merkezini Musul’un oluşturduğu Ninova vilayetini ‘kalesi’ haline getiren örgüt, etnik ve dini gruplara yönelik soykırım yaptı.