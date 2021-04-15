Ürdün’den Erbil saldırısına kınama

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan İHA saldırısını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah Ali el-Fayiz tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırı kınandı.

Açıklamada, bugün Bağdat’ın doğusunda yaşanan patlamanın da kınandığı ifade edildi.

Tüm terör saldırılarının kınandığının kaydedildiği açıklamada, saldırılarının istikrarı hedef aldığı ve tüm dini ve insani değerlere aykırı olduğu bildirildi.

Dün akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.