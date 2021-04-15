Kürdistan Bölgesi ve Irak içişleri bakanlıklarından saldırılarla ilgili ortak açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak içişleri bakanlıkları, Erbil’i hedef alan terör saldırısı kınayarak, saldırının Erbil ve Bağdat hükümetleri ilişkilerde yaşanan ilerlemeyi hedef aldığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak içişleri bakanlıkları, Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırının yanı sıra Başika ve Bağdat’taki saldırılarla ilgili ortak yazılı açıklama yayımladı.

Erbil ve diğer bölgeleri hedef alan saldırılanın terör saldırısı olduğunun kaydedildiği açıklamada, saldırıların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıların toplumsal barışı hedef aldığının vurgulandığı açıklamada, Erbil’e yönelik saldırıda Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleri arasındaki ilişkilerde yaşanan ilerlemenin hedef alındığı bildirildi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde yaşanan koordinasyon ve dayanışmanın devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, vatandaşların güvenliğinin korunması ve istikrar için sürdürülen çabaların devam edeceğinin altı çizildi.

Bu tür saldırıların Irak hükümetinin omuzlarına sorumluluk yüklediğinin vurgulandığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırıyla ilişkiler herkesin yargı karşısına çıkacağı ifade edildi.

ERBİL ULUSLARARASI HAVALİMANI’NA SALDIRI

Dün akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Erbil’deki saldırıyla eş zamanlı olarak Başika’da Türkiye’ye ait askeri üsse saldırı düzenlenmişti. Bugün ise Bağdat’ta bomba yüklü bir araç infilak etmişti.