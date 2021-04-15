Fransa: Erbil saldırısını şiddetle kınıyoruz

ERBİL (K24)

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, dün akşam Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan İHA saldırısı sert bir dille kınandı.

Açıklamada, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına bağlılığını gösterdiği ve Irak’ın toprak bütünlüğü ile güvenliğine saygı duyduğu kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırganlarının kimliğinin tespit edilmesi ve istikrar ile güvenin sağlanması için Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakanlık, DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon bünyesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve destek olmaya devam edeceklerini de bildirdi.

Dün akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.