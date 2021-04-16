KUPA 2’de yarı finale çıkan takımlar belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Oynanan rövanş maçlarının sonucunda yarı finalistler belli oldu.

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Edinson Cavani ve 90’ıncı dakikada Jesus Vallejo kendi kalesine kaydetti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. Ajax 49’uncu dakikada Brian Brobbey'in golü ile öne geçerken, 72’nci dakikada Edin Dzeko skoru eşitledi. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu. İngiliz ekibinin gollerini, 18’inci dakikada Pepe, 21’inci (penaltıdan) ve 77’nci dakikalarda Alexandre Lacazette ve 24’üncü dakikada Bukayo Saka attı.

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İspanya temsilcisinin gollerini 38’inci dakikada Paco Alcacer ve 43’üncü dakikada Gerard Moreno attı. Dinamo Zagreb'in tek golü 74’üncü dakika Mislav Orsic'ten geldi. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

Yarı final ilk maçları 29 Nisan'da

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak.

Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.