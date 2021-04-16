Ukrayna: Devletimizi yok etmekle tehdit ediyorlar

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Kiev hükümetinin 2014'ten beri Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştığı Doğu Ukrayna'da gerilim bir kez daha yükseldi. Ukrayna ve Batılı müttefikleri, bu hafta ülkenin kuzey ve doğu sınırlarında çok sayıda Rus askerinin toplanması nedeniyle adeta alarma geçti.

Baltık ülkeleri dışişleri bakanları Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştükten sonra, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını artırması nedeniyle ortak bildiri yayımladı.

Bildiride Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlarındaki egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz destek vurgulanırken, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik yolundaki arzusunun desteklendiği belirtildi.

"UKRAYNA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ DEVLET SINIRIDIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dmitro Kuleba, Moskova'daki söylemin uzmanlar ve yetkililerin Kiev'in gözünü korkutmayı amaçlayan "insanlıktan çıkarıcı" açıklamalarıyla birlikte ateşli bir boyuta ulaştığını söyledi.

Kuleba, "Ukrayna'yı açıkça savaşla ve Ukrayna devletini yok etmekle tehdit ediyorlar" diyerek, "Ukrayna'nın kırmızı çizgisi devlet sınırıdır. Rusya kırmızı çizgiyi aşarsa, o zaman sonuçlarına katlanmak zorunda kalır" dedi.

Ayrıca Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Ukraynalı mevkidaşına destek vererek, "Ukrayna asla kendi başına olmayacak" diye konuştu.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY ALMAN VE FRANSIZ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. Rusya ile artan tansiyonun ele alınacağı video konferans toplantısına Alman Başbakan Angela Merkel de katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Donbas'taki durumu iyi anladığını belirtti.

Michel'le Kırım Platformuna ilişkin görüşmekten memnun olduğunu belirten Zelenskiy, "Ukrayna'ya her seviyedeki desteğinden ötürü teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Michel de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ve NATO Genel Jens Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmelerinde, Ukrayna sınırlarındaki Rus askeri birliklerinin artmasını endişeyle ele aldıklarını aktardı. Ayrıca Michel, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine açık desteğinde net ve birlik halinde olduğunu kaydetti.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlıları ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. (Kaynak: Euronews)